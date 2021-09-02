Курс валют: підсумки четверга

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінилося падінням, і тепер уже Національному банку довелося стримувати надмірне зміцнення гривні.

Сьогоднішні торги можна умовно розділити на два періоди. З ранку занервовані покупці розігнали котирування до 27,072 гривень на покупку і 28,085 на продажу. Але потім на ринок вийшов «Укрексімбанк» з продажем валюти одного зі своїх великих клієнтів, і баланс сил хитнувся в бік надлишку пропозиції. Котирування почали падати ще швидше, ніж росли до цього, і до обіду опустилися до 26,96 гривень на покупку і 26,99 гривень на продажу. Ситуацію знову довелося рятувати Національному банку: регулятор вийшов на ринок і почав скуповувати найдешевші пропозиції на продаж валюти в районі 26,97 гривень. Купивши таким чином 5 млн доларів, Нацбанк пішов, а котирування опустилися ще нижче.

Закрили торги четверга на 6,5 копійок на покупці і на 5 копійок на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,00 / 27,10 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Перша угода за ціною 27,06 гривень пройшла о 9:46. На старті торгів число покупців значно перевищувало число продавців, тому котирування продовжили зростати. Це тривало до 10:30. Потім на ринок почали виходити продавці, серед яких виділявся «Укрексімбанк» і один з банків з іноземним капіталом. Вони швидко закрили найдорожчі заявки на покупку, і цінники поповзли вниз, а до 12:30 - опустилися нижче рівня 27 гривень. Втручання Національного банку ненадовго загальмувало зниження котирувань, і після відходу регулятора вони продовжили зниження.

Котирування закриття - 26,955 / 26,985 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 46,5 млн у порівнянні з середою і склав 147,7 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,0457 гривень.

Офіційний курс долара на 3 вересня встановлений на позначці 27,0247 гривень за долар, зростання на 2,18 копійки.

Офіційний курс євро на 3 вересня встановлений на позначці 32,0067 гривень за євро, зростання на 7,44 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася дуже динамічно: спочатку зросла до 27,10 гривень, а до вечора опустилася до 26,99-27,00 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1856. Сьогодні євро продовжив зростання і зміг піднятися до позначки 1,1869 долара після публікації слабких даних про рівень продуктивності в несільськогосподарському секторі США. Готівковий євро сьогодні слідував за готівковим доларом: вранці його продавали по 31,90-31,95 гривень, потім ненадовго цінник підняли до 32,00 гривень, а до вечора євро знову подешевшав до 31,90 гривень.

Російський рубль продовжив зростання до американського долара і до вечора досяг 72,70 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,82-72,87 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подорожчав ще на 1 копійку: з 3,65-3,67 до 3,67-3,68 гривень за 10 рублів.