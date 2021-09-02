У США придумали спосіб зупинити хвилю інцидентів зі стріляниною

Влада міста Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) задумали платити своїм жителям, щоб ті перестали стріляти один в одного, повідомляє Лента.Ру.

Під цю програму потраплять люди, що знаходяться в зоні високого ризику скоєння злочину. Серед них - колишні злочинці та особи, що вийшли з тюрем по умовно-дострокового звільнення. Їм заплатять по 300 доларів, якщо вони пообіцяють ні в кого не стріляти, і ще 200 доларів, якщо вони знайдуть роботу і будуть відвідувати зустрічі груп допомоги злочинцям.

До програми увійдуть десять відповідних претендентів, яким почнуть виплачувати стипендію. Крім потенційних злочинців і рецидивістів на неї зможуть розраховувати і ті, хто ризикує бути застреленим, наприклад в конфлікті із застосуванням вогнепальної зброї.

За повідомленням Daily Mail, за першу половину 2021 року в Сан-Франциско було скоєно 119 злочинів з використанням вогнепальної зброї, що в два рази більше, ніж за той же період 2020 року. При цьому Каліфорнія стане першим штатом США, в якому почнуть платити наркоманам, якщо вони пообіцяють не вживати речовини.