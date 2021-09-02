Передбачена нова жертва китайських репресій

Наступною жертвою репресій з боку уряду Китаю можуть стати медичні компанії. До такого висновку прийшли експерти з TS Lombard і Capital Economics, повідомляє Лента.Ру.

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін знову вказав на важливість політики «загального благоденства», яка має на увазі скорочення різниці в добробуті між багатими і бідними громадянами країни. В рамках кампанії по усуненню нерівності регулятори приймають жорсткі заходи відносно великих компаній з різних сферах - від технологій до освіти. Вони ставали жертвами антимонопольних розслідувань і піддавалися адміністративним покаранням.

Охорона здоров'я, поряд з освітою і нерухомістю, - одна з великих сфер Китаю, які потенційно можуть бути «недоступними» населенню. Рорі Грін з TS Lombard вважає, що пов'язані з медициною компанії зараз «особливо уразливі» - ця галузь поки єдина не піддавалася нападкам з боку уряду.

Старший економіст з Capital Economics Джуліан Еванс-Прітчард пояснив, що обмеження, швидше за все, торкнуться приватних постачальників медичних послуг. Ймовірно, вони не зможуть самі встановлювати ціни і отримувати прибуток в повному обсязі.

На початку серпня охорону здоров'я назвали однією з надійних сфер для інвестицій в Китаї, але акції деяких медичних компаній значно впали в ціні. Наприклад, папери JD Health з початку року втратили 50 відсотків, а акції Alibaba Health впали на 40 відсотків.

Рорі Грін закликав інвесторів бути обережними при виборі вкладень - найближчим часом тиск регуляторів навряд чи ослабне, а напередодні 20-го з'їзду Комуністичної партії воно, швидше за все, посилиться. Аналітик порадив інвестувати в так звані «урядові лідери» - до них відносяться компанії, що займаються військовою промисловістю, технологічним обладнанням та відновлювальною енергетикою.

Від репресій китайської влади вже постраждали багато великих компаній країни. Обмеження торкнулися технологічних гігантів, додаткової онлайн-освіти, а також косметичних компаній і виробників алкоголю.