Колишній глава ПриватБанку поскаржився на МВС до Окружного адмінсуду

Колишній керівник націоналізованого ПриватБанку Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Міністерства внутрішніх справ, в якому вимагає видалити з сайту МВС інформацію про оголошення його в розшук, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства" , — йдеться в повідомленні.

Дубілет просить зобовʼязати відповідача видалити інформацію про нього з офіційного сайту МВС, яка знаходиться у вкладці "Розшукові обліки МВС", в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Зараз суд відкрив провадження по даній адміністративній справі та розглядатиме його в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи і проведення судового засідання.

Також ОАСК вирішив залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача — Національне антикорупційне бюро України.



