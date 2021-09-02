Колишній глава ПриватБанку поскаржився на МВС до Окружного адмінсуду

Колишній глава ПриватБанку поскаржився на МВС до Окружного адмінсуду

Колишній керівник націоналізованого ПриватБанку Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Міністерства внутрішніх справ, в якому вимагає видалити з сайту МВС інформацію про оголошення його в розшук, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства", — йдеться в повідомленні.

Дубілет просить зобовʼязати відповідача видалити інформацію про нього з офіційного сайту МВС, яка знаходиться у вкладці "Розшукові обліки МВС", в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Зараз суд відкрив провадження по даній адміністративній справі та розглядатиме його в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи і проведення судового засідання.

Також ОАСК вирішив залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача — Національне антикорупційне бюро України.


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