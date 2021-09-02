Франція вважає, що в НАТО повинні більше враховувати інтереси ЄС

Франція вважає, що стратегічна концепція НАТО повинна більшою мірою враховувати інтереси європейців. Про це заявив глава МЗС республіки Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє ТАСС.

"Перемикання США на свої фундаментальні інтереси і зростаюча конфліктність в їх відносинах з Китаєм, безумовно, впливають на європейців, - вважає він. - Трансатлантичні зв'язки необхідно зберегти, але вони повинні стати більш збалансованими. Стратегічна концепція НАТО повинна більшою мірою враховувати інтереси європейців, в тому числі необхідність продовження боротьби з тероризмом ".