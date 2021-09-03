Продажі приватних будинків - на піку за три роки: актуальні ціни

У серпні 2021 року ціни на заміське житло під Києвом почали поступово знижуватися: середня вартість квадратного метра склала $1129 проти "пікової" ціни в липні - $1170, повідомляє Ліга.net.

З початку року приватні будинки подорожчали не надто суттєво - на 6%. До грудня рівень зростання вартості, за прогнозами експертів, не перевищить 2-3%.

Ріелтори відзначають, що зараз будинок популярної квадратури (близько 120 кв. м), зі зручним місцем розташування та хорошим ремонтом можна придбати за $144-225 тис. При цьому дуплекси і таунхауси площею до 150 кв. м на вторинному ринку оцінюються трохи нижче - в середньому $800 за "квадрат".

У той же час попит виріс набагато істотніше, ніж ціни. Так, у сезон продажів (березень-жовтень) в 2020 році було реалізовано 5000 одиниць житла під Києвом (+25% до 2019 року). А в 2021-му тільки протягом березня-серпня було куплено 6500 одиниць.

Найактивнішими місяцями стали квітень-липень, за цей період було укладено на 30% більше угод, ніж в минулому році.

Найбільш популярними заміськими об'єктами залишаються приватні будинки і котеджі площею на відстані до 15 км від столиці і розташовані поблизу водойм і лісів. Найбільш затребувані площі - до 100 кв. м (понад 65% пропозицій на ринку) і 100-300 кв. м (45%). Великі котеджі площею 300-600 "квадратів" займають менше 5% ринку.