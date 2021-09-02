Україна зацікавлена в розширенні присутності "Applе" в країні - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії "Apple" Тімом Куком (Tim Сook) заявив, що Україна зацікавлена в розширенні присутності "Applе" в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Радий зустрічі з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає всіх прихильників оцифровки в усьому світі. Україна вже є глобальним ІТ-центром. Ми зацікавлені в розширенні присутності" Applе "в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів", - написав Зеленський в мікроблозі Твіттер в четвер увечері.
Крім того, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, Зеленський заявив:
"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета ... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи."
"Чому я впевнений в цьому? Ні. Чи не тому, що все можливо. А так як, можливо все", - додав він.