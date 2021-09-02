Україна зацікавлена ​​в розширенні присутності "Applе" в країні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії "Apple" Тімом Куком (Tim Сook) заявив, що Україна зацікавлена в розширенні присутності "Applе" в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Радий зустрічі з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає всіх прихильників оцифровки в усьому світі. Україна вже є глобальним ІТ-центром. Ми зацікавлені в розширенні присутності" Applе "в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів", - написав Зеленський в мікроблозі Твіттер в четвер увечері.

Glad to meet @tim_cook who runs a company that inspires all supporters of digitization around the world. ???????? is already a global IT hub. We are interested in expanding @Apple 's presence in Ukraine and implementing new ambitious joint projects . pic.twitter.com/eTMjLl9gJ5 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Крім того, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, Зеленський заявив:

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета ... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи."