Від урагану "Іда" в США загинули щонайменше 15 людей

Ураган "Іда" у США забрав життя вже щонайменше 15 осіб, повідомляє УНИАН.

За словами комісара міської поліції Дермота Ши, у Нью-Йорку зареєстровано дев'ять смертей, вісім з яких сталися в затоплених підвалах будинків у Квінсі. Міська влада каже, що одним з восьми загиблих був дворічний хлопчик.

Дев'ята жертва з Нью-Йорка загинула в автокатастрофі на Гранд Сентрал-Паркуей.

Також повідомляється про п'ять смертей у Нью-Джерсі та про одну - в Мериленді.

Зокрема, в Пассейку, Нью-Джерсі, чоловік 70 років був знайдений мертвим після того, як повінь наздогнала машину, в якій він був. А у ще одному місті штату, Елізабеті, чотири жителі потонули в житловому комплексі біля річки.

Крім того, в окрузі Монтгомері штату Мериленд 19-річний хлопець був знайдений мертвим у затопленому житловому комплексі.

Зараз у кількох штатах оголошено надзвичайний стан, тривають рятувальні та відновлювальні роботи.

Ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1 800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 250 км/год обрушився на Луїзіану, почалися повені та потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, в місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.