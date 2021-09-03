Зеленський не обговорював з Байденом відмову від "Мінську" - Єрмак

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джозеф Байден не обговорювали питання відмови від Мінського формату переговорів з Донбасу або заміни його на інший, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заміна Мінського формату або відмова від Мінського формату не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України. Це стосується питання і "Північного потоку - 2", тому що позиція України розглядає його не як комерційне питання, а як питання, яке стосується національної безпеки України" , - заявив Єрмак в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

Відповідаючи на питання про можливу участь США в переговорах з Україною і Росією з Донбасу, Єрмак сказав:

"Усі переговори можуть відбутися, коли на це є згода всіх сторін. Можу вам сказати, що США готові, і вони підтвердили це, - брати участь і зробити все можливе від них для того, щоб допомогти Україні зупинити війну і гарантувати систему стійкої безпеки для нашої країни".