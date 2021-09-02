Вища рада правосуддя звільнив п'ятьох суддів, серед яких двоє суддів Верховного суду, які раніше подали заяви про відставку, повідомляє Новости-N.

На сьогоднішньому засіданні були розглянуті матеріали про звільнення Василя Огурецкого з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду і Світлани Вус з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду.

Крім того, були звільнені суддя Луганського апеляційного суду Володимир Гаврилюк, суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерія Босюк і суддя Малиновського районного суду Одеси Віктор Корой.

Всього з початку 2021 року на підставі заяв про відставку звільнені 110 суддів.