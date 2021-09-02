Вища рада правосуддя звільнив п'ятьох суддів

Вища рада правосуддя звільнив п'ятьох суддів

Вища рада правосуддя звільнив п'ятьох суддів, серед яких двоє суддів Верховного суду, які раніше подали заяви про відставку, повідомляє Новости-N.

На сьогоднішньому засіданні були розглянуті матеріали про звільнення Василя Огурецкого з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду і Світлани Вус з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду.

Крім того, були звільнені суддя Луганського апеляційного суду Володимир Гаврилюк, суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерія Босюк і суддя Малиновського районного суду Одеси Віктор Корой.

Всього з початку 2021 року на підставі заяв про відставку звільнені 110 суддів.

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