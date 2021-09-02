Слідство у "справі МН17" попросило допомоги у російських військових

Слідча група у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", який був збитий в небі над Донбасом у 2014 році з ЗРК "Бук" однієї з військових частин Курської області РФ, звернулася до російських військових з проханням надати детальну інформацію про зенітно-ракетний комплекс «Бук», повідомляє Деловая столица.

Про це повідомили в поліції Нідерландів.

"Завдяки цьому зверненню Спільна слідча група сподівається отримати інформацію, якої бракує, і представити повну картину події, щоб родичі загиблих змогли нарешті знайти спокій, отримавши відповіді на питання, що залишилися" , — зазначено в повідомленні.

Слідчі просять надати їм будь-яку корисну інформацію, в тому числі фотографії, відеоматеріали, електронні повідомлення або військові накази, що мають відношення до катастрофи рейса MH17.