Симетрична відповідь: Білорусь поскаржилася на чергу фур на кордоні

У прес-службі білоруського держприкордонкомітету поскаржилися, що Литва і Латвія не виконують домовленості з пропуску фур з території Білорусії, через що на кордоні скупчуються черги з вантажного транспорту, повідомляє Наша Латвия.

"Невиконання Литвою і Латвією домовленостей щодо пропуску вантажного транспорту на свою територію продовжує впливати на скупчення фур перед білоруськими пунктами пропуску. Жоден з литовських пунктів пропуску на кордоні за минулу добу не виконав домовленості з оформлення вантажівок з Білорусі", - йдеться в Telegram-каналі ЦПК.

За даними відомства, співробітники контрольних органів "Мядінінкая" (з білоруської сторони - "Кам'яний Лог") впустили в пункт пропуску 56% від визначеного домовленістю кількості фур.

"Латвійські пункти пропуску брали транспорт ритмічно, проте в" Селені "(з білоруської сторони -" Урбан ") в'їхало 75% від кількості автомобілів, визначеного домовленістю", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Україну і до Польщі вантажівки виїжджали з Білорусії без затримок.

За оперативними даними ЦПК Білорусії на 12.00, виїзду до Латвії очікують понад 130 вантажівок, в Литву - більше 960.