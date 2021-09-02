США готові увійти до "нормандського формату", — Єрмак
США висловили готовність взяти участь в переговорах в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), проте для розширення необхідна згода всіх членів "четвірки", повідомляє Деловая столица.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу".
"Всі перемовини — вони можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові (і вони підтвердили це) брати участь і зробити все, що можливо від них, для того, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни", — сказав він.