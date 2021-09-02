Perseverance добув перший зразок грунту Марса

Американський марсохід Perseverance зумів зібрати зразки марсіанських ґрунту і гірської породи.﻿ Про це заявили в NASA, повідомляє УНІАН.

Апарат висвердлив отвір в одному з каменів, склав зразки в спеціальну титанову трубку і сховав її в спеціальну комірку всередині самого марсохода.

Так виглядає трубка з керном Марса / фото NASA

Головний інженер місії Адам Стельцнер вже назвав це ідеальним зразком керна.

"Я ніколи не був такий щасливий бачити дірку в скелі" , - заявив він.

Одне з ключових завдань Perseverance-збір каміння і ґрунту, які доставлять на Землю з іншою місією, щоб вчені могли вивчити їх за допомогою найсучасніших інструментів у своїх лабораторіях, як це робили з місячним зразками.

Однак минулого місяця аналогічна спроба зазнала невдачі — перша порода виявилася значно м'якше, тому зразок розсипався і не потрапив всередину трубки.

На цей раз вибір припав на "найтвердіший камінь", який вдалося знайти в кратері Езеро, де знаходиться Perseverance. Цей камінь навіть отримав ім'я - Рошетт (Rochette).