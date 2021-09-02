В Іспанії затримали російського "авторитета" з українським паспортом

Поліція Іспанії заарештувала в аеропорту Барселони при спробі в'їзду в країну за підробленим паспортом впливового члена російської мафії, розшукуваного російськими силовиками, повідомляє El Periodico.

Як повідомила іспанська поліція в четвер, він є "жорстоким і впливовим «злодієм в законі»", відомим у світі організованої злочинності Росії.

Утікача від російського правосуддя заарештували в аеропорту Ель-Прат, коли він намагався в'їхати в Іспанію по фальшивому українському паспорту.

Відомо, що затриманий був членом вищої кримінальній ієрархії. Російська влада розшукували його після втечі з суда у минулому році. Його повинні були судити за злочини, за які кримінальному авторитету загрожувало 15 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, мова йде про кримінального авторитета Левана Абуладзе, який в 2020 році втік з суду у Володимирі.