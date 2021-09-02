США таємно евакуювали з Афганістану сотні афганських спецназівців

США протягом декількох тижнів серпня таємно евакуювали громадян з Афганістану, зокрема й афганських спецназівців, за допомогою секретної бази ЦРУ Eagle Base. Там збирали громадян, а потім на вертольотах перевозили в аеропорт Кабула, повідомляє Обозреватель.

Операцію координували дипломати зі Штатів, які перебували в міжнародному аеропорту. Вони нібито безпосередньо спілкувалися з громадянами. Про це пише Politico, посилаючись на джерела та надані редакції документи. Офіційно в Пентагоні це не підтверджують.

Відомо, що Eagle Base розташована приблизно за 5 км на північ від аеропорту Кабула. За даними видання, американські офіційні особи проінструктували частину громадян США й Афганістану з групи ризику, щоб вони вирушили на базу ЦРУ.

Секретна операція почалася вже 15 серпня, коли радикальне угрупування "Талібан" захопило Кабул.

Далі щонайменше кілька вертольотів доставили людей у Кабул, оскільки аеропорт був заблокований і пройти на його територію було дуже складно.

Джерела повідомили, що деякі з таких евакуйованих потрапили на рейс, який доставив людей на авіабазу Рамштайн (Ramstein Air Base) у Німеччині.

25 серпня командуючий військами США в Афганістані контр-адмірал Пітер Вейслі відзвітував, що від 1 тис. до 2 тис. афганських спецназівців, котрі підлягали евакуації, разом із деякими американцями, успішно були доставлені в аеропорт.

Раніше стало відомо про таємну домовленість Міністерства оборони США з лідерами ісламістської організації "Талібан" для виведення своїх громадян. Бойовики, що захопили владу, особисто супроводжували групу американців, які мали намір покинути країну.