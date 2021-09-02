Зеленський не просив Байдена призначити посла - Єрмак

На переговорах президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена не підіймалися питання призначення американського посла і спеціального представника Держдепартаменту по Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу".

"На широкому форматі це питання не підіймалося. Але ми вважаємо і сподіваємося, що дійсно новий посол зʼявиться незабаром в Україні. Що стосується заміни пану Волкеру, теж це питання не підіймалося. Але говорилося дуже багато про безпосередню участь президента" , — сказав Єрмак.

Керівник ОП переконаний, що після цього успішного, за його словами, візиту Зеленського відносини між Україною і США будуть дуже динамічно розвиватися в різних напрямках.

Нагадаємо, посол США Марі Йованович покинула Україну в травні 2019 року після закінчення своєї каденції. Після неї диппредставництво США очолювали тимчасові повірені. Крістіна Квін зайняла цю посаду в січні 2020 року.