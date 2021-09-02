Киянам загрожує зліт тарифів на тепло

Тарифи на тепло і гарячу воду для мешканців столиці цієї осені можуть зрости на 40% через дорогий газ. Про це в четвер, 2 вересня, попередили в Комунальному підприємстві Київтеплоенерго, повідомляє Кореспондент.

"В умовах подорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів - газ українського видобутку за справедливою ціною" , - відзначили на підприємстві.

У Київтеплоенерго відзначили, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством Укргазвидобування, тобто без комерційних посередників.

У компанії підкреслили, що після скасування в травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств відбулося стрімке зростання вартості газу.

ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.

При цьому положення теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу по операціях від Нафтогаз Трейдинг. Серед них - щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.