Число жертв урагану "Іда" в США зросла до 26
За останніми даними внаслідок повеней, спричинених руйнівним ураганом "Іда", в США загинули 26 осіб. Втрати стихії зафіксовано в штатах Меріленд, Нью -Йорк, Нью -Джерсі, Пенсільванії та Вірджинії, повідомляє Обозреватель.
За даними телеканалу CNN, число жертв стихії постійно зростає. В Нью-Джерсі вже офіційно підтвердили смерть 14 осіб, з них п'ять у єдиному житловому комплексі, ще не менше восьми осіб стали жертвами стихії в Нью-Йорку, в тому числі дворічна дитина.
Журналісти уточнили, що Нью-Йорку частину людей вода накрила у підвалах їх же будинків, одне тіло було вийняте з потонулого у воді автомобіля. Також з автомобіля не зміг вибратися водій в Нью-Джерсі, на будинок іншого жителя штату впало дерево.
Викликані дощами повені розмили залізничну колію, затопили дороги, стації метро. Багато житлових будинків було зруйновано, а сотні людей чекають допомоги рятувальників. Влада штатів тільки починає оцінювати збиток.
Американський лідер Джо Байден у своєму зверненні до нації в четвер заявив, що ураган "Іда", повені та часті лісові пожежі свідчать про зміни клімату. Він же зазначив, що слід бути готовими до наступних стихій.
Він заявив, що закличе Конгрес збільшити фінансування енергосистем та інфраструктури країни, зокрема задля їх захисту від стихійних лих.
Відомо, що на цю мить в США близько 1,17 млн осіб не мають доступу до електрики, понад 900 тис. з них - в штаті Луїзіана.