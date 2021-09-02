Число жертв урагану "Іда" в США зросла до 26

За останніми даними внаслідок повеней, спричинених руйнівним ураганом "Іда", в США загинули 26 осіб. Втрати стихії зафіксовано в штатах Меріленд, Нью -Йорк, Нью -Джерсі, Пенсільванії та Вірджинії, повідомляє Обозреватель.

За даними телеканалу CNN, число жертв стихії постійно зростає. В Нью-Джерсі вже офіційно підтвердили смерть 14 осіб, з них п'ять у єдиному житловому комплексі, ще не менше восьми осіб стали жертвами стихії в Нью-Йорку, в тому числі дворічна дитина.

Журналісти уточнили, що Нью-Йорку частину людей вода накрила у підвалах їх же будинків, одне тіло було вийняте з потонулого у воді автомобіля. Також з автомобіля не зміг вибратися водій в Нью-Джерсі, на будинок іншого жителя штату впало дерево.

Викликані дощами повені розмили залізничну колію, затопили дороги, стації метро. Багато житлових будинків було зруйновано, а сотні людей чекають допомоги рятувальників. Влада штатів тільки починає оцінювати збиток.

Американський лідер Джо Байден у своєму зверненні до нації в четвер заявив, що ураган "Іда", повені та часті лісові пожежі свідчать про зміни клімату. Він же зазначив, що слід бути готовими до наступних стихій.

Він заявив, що закличе Конгрес збільшити фінансування енергосистем та інфраструктури країни, зокрема задля їх захисту від стихійних лих.

Відомо, що на цю мить в США близько 1,17 млн ​​осіб не мають доступу до електрики, понад 900 тис. з них - в штаті Луїзіана.

Число жертв урагану "Іда" в США зрослj. Джерело: Bloomberg

Понад 20 людей загинули в результаті удару урагану "Іда". Джерело: Bloomberg

У кількох штатах оголошено надзвичайний стан, ведуться рятувальні та відновлювальні роботи. Джерело: twitter.com/BradTatum

Ураган "Іда" обрушився на Нью-Йорк. Джерело: cbsnews

Експерти вважають, що глобальні кліматичні зміни підвищують ймовірність злив і повеней. Джерело: twitter.com/AnnaMeiler

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны. Источник: nbcnews

Terminal B ground level at EWR added a swimming pool! pic.twitter.com/TTcPdmUVa1 — Mikey Brasi (@mikeybrasi87) September 2, 2021

Check out this video from Worcester. A DPW worker tells us the rain completely overwhelmed the system. @wbzpic.twitter.com/oMryTq9kVX — Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) September 2, 2021

Unbelievable video from RI: https://t.co/xKAtAFKl4P — Zack Green (@zackgreenwx) September 2, 2021

Thankfully, the local duck population is on hand to survey the damage ???? https://t.co/L1E3HbDWROpic.twitter.com/stF8rwO5xR — Jenna Perlman (@JennaPNews) September 2, 2021

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021