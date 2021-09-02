З'явилося відео, як білоруські прикордонники силою виганяли мігрантів

У Службі охорони кордону Литви заявили, що білоруські прикордонники силою виганяли мігрантів зі своєї країни. Силовики відтісняли їх за допомогою металевих щитів, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри відомство оприлюднило на своїй сторінці у Facebook. На відео видно, що прикордонники кричали "Встаємо! Пішли! Вперед!".

Білоруські прикордонники силою виганяли мігрантів в Білорусь. Джерело: кадр відео

Прикордонна служба Литви уточнила, що група з 13 мігрантів відмовлялася перетинати кордон. Вони хотіли повернутися в Білорусь, а з неї – додому.

Водночас у відомстві додали, що білоруські пропагандисти регулярно поширюють фейки про насильство з боку литовських прикордонників, але насправді все навпаки. І в Білорусі замовчують жорстоке поводження з боку білоруських силовиків.