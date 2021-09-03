У Бразилії виявили ефективність отрути змії проти COVID-19

Вчені з Бразилії вважають, що отруту змії жараракусу, однією з найбільших у країні, можна використовувати для ліків проти COVID-19. Дослідження на мавпах показали, що молекула в отруті цієї гадюки уповільнює розмноження коронавірусу в клітинах на 75%, повідомляє Обозреватель.

Як передає Sky News, це відкриття може стати першим кроком на шляху до створення препарату для боротьби безпосередньо з вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Однак ліки з отрутою жараракусу ще треба випробувати на людях.

Один з учених, який брав участь у дослідженні, Рафаель Гвідо заявив, що це тільки "перший крок у довгій подорожі", оскільки процес створення препарату дуже довгий. Гвідо підкреслив, що бачить потенціал цієї роботи.

"Ми змогли показати, що певний компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок вірусу" , – вказав він.

Уточнюється, що цей фрагмент є пептидом або ланцюжком амінокислот, які можуть з'єднуватися з ферментом коронавірусу під назвою PLPro. Останній грає ключову роль при реплікації (розмноженні) COVID-19 в організмі.

Вчені водночас застерегли від масового вилову жараракусу, підкресливши: виявлений компонент – це всього лише частина отрути, а для остаточних результатів буде потрібно час.

"Це важливе відкриття? Безсумнівно, це так, але гонитва за твариною – не наш шлях" , – заявив Гвідо.

Як відомо, жараракусу – дуже отруйна гадюка, яка мешкає в прибережних атлантичних лісах, також трапляється в Бразилії, Болівії, Парагваї та Аргентині. Змія може вирости до 2 м у довжину.