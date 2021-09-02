Хасиди в Умані: ДСНС перейшла на посилений режим

У місті Умань для забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час святкування єврейського Нового року - Рош-ха-Шана - розгорнуто спеціальний зведений загін Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Кореспондент.

Як передає 2 вересня пресслужба ДСНС, до складу загону увійшли рятувальники з різних районів Черкаської області, а також водолази, піротехніки, медики та співробітники відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

"Чисельність зведеного загону складає 116 чоловік особового складу. Це угрупування посилена 29 одиницями спеціальної пожежно-рятувальної техніки" , - зазначено в повідомленні.

У місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання паломників ДСНС організувала чергування 10 стаціонарних постів.