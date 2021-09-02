Зеленський показав главі Apple проєкт "Дія City"

Президент України Зеленський і його команда під час робочого візиту до США представили генеральному директору Тіму Куку в штаб-квартирі компанії в Купертіно проєкт «Дія City», передає пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський відзначив успіх Apple і підкреслив, що офіційне відкриття офісу компанії в Україні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

Український лідер і його команда презентували главі Apple проєкт Дія City. При цьому Зеленський запитав про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.