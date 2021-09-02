Світовий банк готовий виділити 150 млн на боротьбу з COVID-19 - Ляшко

Світовий банк може додатково профінансувати в Україні реагування на коронавірус і вакцинацію на 150 млн доларів США, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook .

"У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президента України Володимир Зеленський провів продуктивну зустріч з Фадією Саадах, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії" , - заявив міністр.

"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проектів Світового Банку з загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення, по можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, в разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні" , - зазначив Ляшко.

Міністр також додав, що ключовий елемент співпраці МОЗ та Світового банку - збільшення темпів вакцинації проти COVID-19.