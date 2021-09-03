Призовники можуть змінювати прописку через "Дію" - Міноборони

Українські призовники, військовозобов'язані та резервісти зможуть змінювати реєстрацію місця проживання через портал Дія. Відповідний онлайн-сервіс "Є-реєстрація" поки працює в тестовому режимі, повідомляє Обозреватель.

Про нововведення заявили в Міністерстві оборони. Система зараз доступна тільки для власників паспортів у вигляді ID-карток.

"Нововведення насамперед стосуються тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і у кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи" , – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів до двох тижнів. Також для цього потрібно було відвідувати центр комплектування та соціальної підтримки.

Як працює сервіс

Особи, які потрапляють під перераховані вище групи, повинні:

зайти на портал Дія,

заповнити електронну заяву і внести особисті дані,

вибрати призовник, резервіст або військовозобов'язаний,

внести особистий номер реєстрації.

Після цього Дія зробить запит в Єдиний державний реєстр і після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично будуть передані в територіальні центри надання адміністративних послуг.

Де працює послуга

"Є-реєстрація" поки доступна в декількох територіальних громадах Харкова, Вінниці, Рівного, Луцька, Маріуполя, Кривого Рогу та Києва.

Також паралельно продовжує функціонувати звичайний спосіб зміни реєстрації місця проживання.