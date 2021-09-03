Британія зазнала катастрофічних збитків через Brexit

Експорт їжі та напоїв з Великобританії до Євросоюзу за 2021 рік впав на два мільярди фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів), катастрофічні втрати довелося понести через Brexit і наслідків пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Independent, Федерація виробників продуктів харчування і напоїв (Food and Drink Federation) з'ясувала, що експорт товарів у Німеччину, Італію та Іспанію знизився на третину за останній рік. Імпорт з ЄС теж скоротився - до Великобританії надійшло на 11,2 відсотка менше продуктів, серед яких свинина, сир і курка. Щоб заповнити дефіцит європейського продовольства, Великобританії доведеться покластися на поставки з Китаю, Сінгапуру, Австралії та Японії.

Представники харчової промисловості вважають, що двостороння торгівля з ЄС найближчим часом не налагодиться через введення жорсткого прикордонного контролю у Великобританії. Зате можуть стабілізуватися відносини з іншими ринками - в першій половині 2021 року експорт поза ЄС зріс на 13 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. Продажі у Китай, наприклад, принесли Великобританії на 100 мільйонів фунтів стерлінгів (138,3 мільйона доларів) більше, а присутність її товарів на ринках Колумбії та Мексики зросла на 142,6 і 111,2 відсотка відповідно.

"Зростання експорту на далекі ринки, звичайно, допоможе Великобританії, але не зможе компенсувати катастрофічні втрати від порушення поставок до ЄС" , - вважає Домінік Гуді з Федерації виробників продуктів харчування та напоїв.

Серед інших чинників, які підірвали сферу продовольства Великобританії, Гуді назвав брак робочої сили - як на фермах і виробничих підприємствах, так і в транспортних компаніях, які доставляють товари. Дефіцит персоналу теж пов'язаний з Brexit - до нього ці місця були зайняті переважно мігрантами.

Уряд Сполученого королівства каже, що поки рано робити висновки про довгострокові наслідки торговельних відносин з Європою - на них вплинув не тільки вихід Британії з ЄС, а й зниження попиту через пандемію коронавірусу.