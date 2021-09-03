Голубовська роз'яснила, кому загрожує важка форма COVID-19

Важкий перебіг коронавірусної хвороби в Україні загрожує тим, хто належить до групи ризику – людям старше 60 років. Особливо це стосується тих, у кого є супровідні захворювання, повідомляє Обозреватель.

Це надмірна маса тіла, цукровий діабет першого і другого типу, хвороби серцево-судинної та дихальної системи. Про це розповіла провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що онкохворі та люди з імунодефіцитом, які отримують постійну імуносупресивну терапію, частіше хворіють не важко. Це пов'язано з тим, що коронавірус – це імунне захворювання, а не чисто вірусне, як, наприклад, грип.

Голубовська сказала, що важливо правильно вести таких пацієнтів, оскільки специфічною терапії не існує. У нашій країні розроблені хороші протоколи лікування, проте є два фактори, які значно впливають на негативний результат хвороби, сказала лікар.

Так, люди до цього часу дуже пізно звертаються за професійною допомогою. Це також стосується пацієнтів з груп ризику. Часто вони не вакциновані і тому абсолютно не готові до зустрічі зі збудником. В результаті захворювання протікає з важкими ускладненнями, які важко піддаються терапії.