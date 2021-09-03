Грузія відмовилася від партії COVID-вакцини з Латвії

Грузія відмовилася від поставки 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вони повинні були прибути в країну з Латвії, повідомляє РБК-Україна.

За даними Civil.ge. прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що Грузія відмовилася від пожертвування 50 000 доз вакцини AstraZeneca з Латвії. За його словами, це "суверенний вибір" країни.

Посилаючись на лікарів та епідеміологів, Гарібашвілі заявив, що уколи AstraZeneca менш затребувані й менш пріоритетні для населення країни.

"Якби в країні не було вакцин, і ми відмовилися б від них, це було б прямо злочином" , - заявив Гарібашвілі.

За його словами, зараз в країні достатньо вакцини від коронавірусу, а саме, в Грузії є 3 мільйони доз вакцин.

За його словами, зараз в Грузії є вакцини Pfizer-BioNTech і Sinovac. Крім того, влада замовила один мільйон доз вакцини Sinopharm і працює над отриманням ще 2 мільйонів щеплень Pfizer.

Автор: Наталья Скороход