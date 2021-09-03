За столиці Сирії нанесли авіаудар

Дамаск зазнав авіанальоту. З посиланням на державний сирійський телеканал Ikhbariya, повідомляє Лента.Ру.

Засоби ППО відображають ракетний обстріл. Телеканал продемонстрував кадри роботи зенітних систем в столиці Сирії та її околицях.

Інформації про жертви та руйнування поки немає. Також поки невідомо, хто обстріляв територію Арабської Республіки. Однак раніше аналогічні нальоти проводила Армія оборони Ізраїлю, її цілями називали об'єкти, пов'язані з ліванським рухом «Хезболла».