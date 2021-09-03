"Талібан" заявив про дружбу з Китаєм

Таліби заявили, що Китай хоче зберегти з ними дружні стосунки. Вони обіцяють залишити посольство в Афганістані й збільшити допомогу, повідомляє РБК-Україна.

За даними агенції Le Figaro представник "Талібану" Сухаїл Шахін заявив, що Китай пообіцяв залишити своє посольство в Афганістані відкритим і збільшити допомогу країні в боротьбі з коронавірусом.

За його словами, член політичного бюро ісламістського угруповання в Досі (Катар) Абдул Салам Ханафі мав бесіду із заступником міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ву Цзянхао і вони домовилися про співпрацю.

"Заступник міністра Китаю запевнив, що вони збережуть своє посольство в Кабулі, додавши, що наші відносини будуть рости (...) Китай також буде продовжувати й збільшувати свою гуманітарну допомогу, зокрема, для лікування COVID-19" , - заявив Шахін.

Автор: Наталья Скороход