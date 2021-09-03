В NASA показали фото редкого загадочного объекта

Вчені NASA повідомили, що отримали кадри неймовірно рідкісного коричневого карлика, якому може бути до 13 мільярдів років. Космічний об'єкт назвали "Нещасним випадком" через те, що він був виявлений випадково, повідомляє Обозреватель.

Вчені пояснили, що коричневий карлик – це об'єкт, який знаходиться десь посередині між планетою газового гігантатаі маленькою зіркою, але не має водню, як зірка, передає Daily Mail.

Знайдений об'єкт отримав назву WISE 1534 – 1043. Він знаходиться в 50 світлових роках від Землі і не схожий ні на один з двох тисяч коричневих карликів, виявлених в нашій галактиці.

Коричневий карлик. Джерело: NASA

У NASA розповіли, що об'єкт мчить навколо Чумацького Шляху зі швидкістю півмільйона миль на годину – швидше, ніж будь-який інший коричневий карлик. Незвичайний світловий склад і швидкість допомогли команді визначити, що йому від 10 до 13 мільярдів років, що вдвічі більше середнього віку інших відомих коричневих карликів і відноситься до того часу, коли Чумацький Шлях був дуже молодим і мав інший хімічний склад.

Відзначається, хоча коричневі карлики іноді не піддаються опису, астрономи добре розбираються в їх загальних характеристиках, принаймні, до "Нещасного випадку". У міру того як коричневі карлики старіють, вони охолоджуються, та їх яскравість в світлових хвилях різної довжини змінюється, подібно до того, як нагріті метали змінюють колір від білого до червоного при охолодженні.

Розміри планет, коричневого карлика та зірки. Джерело: NASA

Вік виявленого об'єкту 10-13 мільярдів років означає, що він утворився, коли наша галактика була набагато молодше і мала інший хімічний склад. Вчені додали, коли Чумацький Шлях сформувався близько 13,6 мільярда років тому, він майже повністю складався з водню і гелію. Інші елементи, такі як вуглець, утворилися всередині зірок. Коли наймасивніші зірки вибухнули як наднові, вони розкидали елементи по всій галактиці. Метан, що складається з водню і вуглецю, звичайний в більшості коричневих карликів.

Але світловий профіль "Нещасного випадку" показав, що в ньому дуже мало метану. Таким чином, світловий профіль об'єкта може відповідати профілю дуже старого коричневого карлика, який сформувався, коли галактика була ще бідна вуглецем.