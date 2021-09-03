У McDonald's наймають дітей через брак працівників

Філія McDonald's в американському місті Мелдфор, штат Орегон, почав набирати на роботу 14-15-річних підлітків. Оператор ресторану Хізер Кеннеді заявила, що її сім'я управляє франшизою 40 років, але вперше нестача персоналу досягла такого рівня, повідомляє Лента.Ру.

Як передає BBC News, ресторан вже намагався залучити нових співробітників, піднімаючи мінімальну заробітну плату до 15 доларів на годину. Але тільки з моменту відкриття вакансій для підлітків молодше 16 років знайшлося 25 охочих працевлаштуватися.

Інтерес до дітей в якості співробітників виник на тлі безпрецедентної нестачі робочої сили. Кількість нових вакансій останнім часом б'є рекорди.

Законодавство штату Орегон дозволяє наймати дітей від 14 років за умови, що робота належить до категорії безпечних, не зашкодить навчанню, а також для підлітків будуть створені умови для належного відпочинку. Оскільки McDonald's працює за системою франчайзингу, ресторани можуть приймати різні заходи в тій чи іншій кризовій ситуації.

Головний офіс відмовився коментувати випадок в Орегоні, але заявив, що ділиться передовим досвідом найму співробітників з усіма ресторанами мережі. Такі прецеденти швидше рідкість, адже середній вік працівників McDonald's становить 27 років, згідно з дослідженням сайту вакансій Zippia.