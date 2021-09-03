Никифоров відповів на хейт за фото у Вашингтоні

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров поділився, що жартівлива фотографія, на якій він позує в столиці США Вашингтоні на тлі Монумента Вашингтону, є іронічною й самою шаблонною, повідомляє УНИАН.

Спікер поділився, що не очікував великої хвилі критики за таке фото, йдеться у Telegram-каналі "Политика Страны". За словами співбесідника, глава держави не відчитував його за знімок та не критикував.

"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей друге фото не бачили. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалину, а на другому – дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"!.." , – поділився він.

Жартівливе фото Сергія Никифорова з США / знімок з instagram.com/sergii.nykyforov

Никифоров додав, що на знімках зазняті дві крайності. Прессекретар додав, що насправді йому не властива жодна з крайнощів.

"...насправді я не такий і не такий – я десь посерединці. Але ось вам дві крайності – вибирайте, яка вам більше подобається" , – стверджував спікер.

Співрозмовник додав, що після публікації жартівливого фото почав краще розуміти, чого люди очікують від спікера президента.