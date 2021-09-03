ЄС поверне ПАР мільйони доз COVID-вакцини

Євросоюз поверне мільйони доз вакцини Johnson & Johnson, виробленої південноафриканською компанією Aspen Pharmacare, назад в Південно-Африканську Республіку. Таке рішення прийняли після заборони ПАР на експорт вакцин від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава фармацевтичної компанії Африканського фонду з придбання вакцин Страйв Масійіва, пише Le Figaro.

За його словами, південноафриканська компанія Aspen Pharmacare, яка виробляє вакцину Johnson & Johnson в ПАР за контрактом з американським фармацевтичним гігантом, також припинить відправку доз в Європу.

"Всі вакцини, вироблені в Aspen, залишаться в Африці і будуть поширюватися в Африці" , - сказав він.

Він також додав, що тепер експорт вакцин з ПАР до Європи призупинено. Крім того, європейці обіцяли допомогти Південній Африці з вакцинами від коронавірусу.

"Крім того, європейці пообіцяли надати нам 200 мільйонів доз до кінця грудня" , - сказав Страйв Масіїва.

Автор: Наталья Скороход