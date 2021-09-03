День хмарочосів: 3 вересня 2021 - свято, прикмети

У цей день у світі відзначаються День народження бюстгальтера, День відкриття нових дверей, День перерви на мистецтво, День "Візьміть свої манери на роботу" і, звісно ж, Шуфутинов день, повідомляє УНИАН.

У США - День продовольчого банку, День сирних грінок, День ледачих мам, День "Одягніть бірюзове", День Ліги боулінгу, День хмарочосів, в КНР - День Перемоги над мілітаристською Японією, в Монако - День звільнення, в Канаді, Британії - День торгового флоту, у Таджикистані - День цивільної авіації, в Австралії - День національного прапора, на Маршаллових островах - День праці, у Молдові - День національної армії, в Литві - День Вільнюса, в Катарі - День незалежності, у Тайвані - День збройних сил, у Тунісі - День руху за незалежність, в Сан-Моріно - День республіки, в Індії - День посту і духовних практик "Аннада Екадаші".

Пам'ятні дати 3 вересня, річниці та події

Цього дня у 301 році було засновано Сан-Марино - найстарішу на сьогодні державу Європи.

У 1609 році англійський мореплавець Генрі Хадсон відкрив Нью-Йоркську гавань.

У 1739 році було засновано місто Шостка, що в Сумській області.

У 1812 році в Англії на першому в світі консервному заводі була випущена перша банка консервів.

У 1838 році в Києві було відкрито Інститут шляхетних дівчат.

У 1864 році в цей день вибухом була зметена Стокгольмська лабораторія Альфреда Нобеля, де він разом з батьком проводив досліди з нітрогліцерином. Загинули 5 помічників і молодший брат Альфреда - Еміль. Батька від горя розбив удар. Але Альфред свої досліди не припинив, і через три роки отримав патент на виготовлення динаміту.

У 1914 році перший патент на винахід бюстгальтера під назвою Caresse Crosby був виданий американці Мері Фелпс Якоб.

У 1924 році був розіграний перший міжнародний чемпіонат з гандболу.

У 1950 році заїздами на трасі в Монці (Італія) завершився перший Чемпіонат світу "Формула-1". Чемпіоном став 43-річний Ніно Фарина.

3 вересня 1967 року - "День H": Швеція перейшла на Правосторонній рух. У цей день з 1 години ночі до 6 ранку було заборонено рух особистого автотранспорту (працювали екстрені служби, комерційні перевізники, дозволялися велосипеди). У великих містах заборона була довшою, наприклад, у Стокгольмі - з 10 ранку суботи до 15 години неділі. За час заборони робітники включили праві світлофори, розчохлили нові знаки загальноєвропейського зразка. Через брак робочих рук до робіт довелося підключити солдатів. В "День H" в 4:50 ранку всі транспортні засоби повинні зупинитися і змінити сторону дороги; продовжити рух дозволялося в 5:00. На перший час після переходу був встановлений спеціальний режим обмеження швидкості. Загалом перехід на Правосторонній рух пройшов спокійно. У перші два дні не було зареєстровано жодного смертельного ДТП - як висловилася газета "Тайм", "обійшлося пом'ятими крилами і зачепленим зарозумілістю". Незважаючи на те, що весь автомобільний рух було зроблено правостороннім, метро і залізниця не перейшли на нову систему і використовують лівосторонній рух донині, за винятком трамвая.

Після "дня H" більшість трамвайних ліній було розібрано або покинуто. Мережа збереглася лише в Норрчепінгу, Гетеборзі і на трьох приміських лініях в Стокгольмській області. Якщо у Гетеборга було достатньо коштів на адаптацію трамвая під Правосторонній рух, то в Стокгольмі змогли лише замовити нові автобуси, оскільки на лініях, що залишилися ходили двонаправлені трамваї, де двері були з обох сторін. У 1968 році, надихнувшись прикладом Швеції, Ісландія провела аналогічну операцію під тією ж назвою.

У 1973 році 3 вересня в Києві було відкрито пам'ятник українській поетесі, письменниці, перекладачеві та культурному діячу Лесі Українці.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 вересня вшановує пам'ять мученика Тадея і мучениці Васси Алонської. Обидва вони походили з сирійського міста Едеси. Інші назви свята: "Тадеїв день", "Тадей", " Льняниця", "Василиса".

Що сьогодні не можна робити

Не дивіться в карі очі - вони можуть випадково наврочити. Не варто слухати чужі поради-вони будуть порожніми. Збираєтеся в дорогу - потрібно на удачу взяти з собою сушену стеблинку льону.

Прикмети на 3 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

погожий день - ще місяць така погода протримається;

багато павутини - до довгого тепла;

багато горобини - осінь буде сирою.

Іменини 3 вересня

Іменини у Васси, Тадея, Аврамія, Павла, Олександра, Рафаїла, Корнилія, Ігнатія і Марфи.