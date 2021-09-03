Джонсон закликав підлітків швидше вакцинуватися від COVID-19

Британським підліткам від 16 до 17 років потрібно якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19. З таким закликом виступив прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон, повідомляє УНІАН.

За словами Джонсона, молоді люди є дуже важливою групою для потенційної передачі коронавірусу. Він закликав усіх, хто має право, піти і отримати вакцину.

"Я закликаю всіх молодих людей у віці від 16 до 17 років, всіх, хто знає молодих людей від 16 до 17 років - цифри зараз ростуть дуже швидко. Я просто закликаю всіх, хто ще не отримав уколу, піти і отримати його" , - заявив він.

Менш як місяць тому об'єднаний комітет з вакцин та імунізації у Великобританії (JCVI) схвалив введення підліткам цієї вікової групи першої дози вакцини Pfizer-BioNTech. Однак приблизно третина молодих людей у віці від 18 до 29 років в Англії досі не зробили жодного уколу.

Зараз у Великобританії розглядають питання про вакцинацію дітей з 12 років. Міністр освіти Гевін Вільямс повідомив, що рішення буде прийнято "дуже, дуже скоро" і що Національна служба охорони здоров'я готова почати цей процес, якщо уряд отримає дозвіл від JCVI.

Нагадаємо, що у Великобританії стали більше госпіталізувати з коронавірусом людей молодого віку.

Автор: Наталья Скороход