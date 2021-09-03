ООН відновлює польоти до Афганістану

Гуманітарна авіаслужба ООН (UNHAS), якою управляє Всесвітня продовольча програма, відновлює польоти до Афганістану для доставки гуманітарних вантажів, повідомив заявив представник генсека ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші колеги з гуманітарної авіаслужби, якою управляє Всесвітня продовольча програма, відновлюють рейси, щоб 160 гуманітарних організацій змогли продовжити свою діяльність в провінціях Афганістану" , - заявив Дюжаррик в ході брифінгу.

За його словами, приймаються всі зусилля для того, щоб якомога швидше активізувати гуманітарні операції і збільшити число рейсів в пункти призначення в Афганістані. Дюжаррик зазначив, що пасажирські авіаперевезення наразі пов'язують столицю Пакистану Ісламабад з Мазарі-Шаріфа і Кандагаром в Афганістані.

Крім того, додав він, ведеться робота, щоб організувати авіасполучення для перевезення непродовольчих товарів, наприклад, медикаментів, туди, де вони необхідні найбільше. Тим часом Дюжаррик уточнив, що афганська столиця Кабул зараз залишається недоступною по повітрю.

"Цей аеропорт ще не працює, принаймні для нас. Ми безумовно дуже сподіваємося, що це відбудеться в найближчому майбутньому. Я думаю, що доступ до аеропортів по всьому Афганістану дуже важливий, з огляду на труднощі частих поїздок по дорогах. І очевидно, що аеропорт в Кабулі дійсно дуже важливий для нас, щоб ми могли проводити ротацію персоналу і доставляти товари" , - додав він.