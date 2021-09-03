На Харківщині у свиней зафіксували спалах африканської чуми

На Харківщині, в національному природному парку Слобожанський, зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС). Влада ввела карантинні обмеження, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби Харківської облдержадміністрації 1 вересня в парку, що знаходиться в Богодухівському районі, були знайдені дев'ять померлих свиней. Відібрані у тварин проби направили до Регіональної державної лабораторії Госпродпотребслужби в Полтавській області.

"2 вересня ми отримали експертизу про підтвердження діагнозу африканської чуми свиней. Тому було прийнято розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень по АЧС" , - розповів головний державний ветеринарний інспектор Дмитро Волошко.

Влада регіону встановила карантинні обмеження терміном на 72 години. Карантин введено в самому парку, а також в селах Оленівське, Мурафа і Лісове Краснокутської селищної ради - в радіусі трьох кілометрів від джерела хвороби. Населені пункти в радіусі 10 кілометрів оголошені зоною спостереження.

Крім цього, буде проведено облік всього свинопоголів'я в господарствах всіх форм власності в зоні захисту і спостереження. Також місцевим жителям тимчасово заборонено переміщати живих свиней з карантинних зон. За яких обставин свині заразилися на африканську чуму, з'ясовують правоохоронці.