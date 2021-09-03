ВООЗ передрік стрімке зростання числа хворих на слабоумство

До 2050 року кількість людей у світі, які страждають від слабоумства (деменції), збільшиться з поточних 55 мільйонів до 139 мільйонів. Такі дані вказані в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому в четвер, 2 вересня, повідомляє Кореспондент.

"За оцінками ВООЗ, деменцією страждають понад 55 млн чоловік (8,1% жінок і 5,4% чоловіків у віці старше 65 років). Очікується, що до 2030 року цей показник виросте до 78 млн, а до 2050 року - до 139 млн" , - говориться у звіті.

Таким чином, підрахували в організації, кількість людей з деменцією до 2050 року збільшиться на 152%.

У зв'язку з цим в ВООЗ очікують і рекордного збільшення витрат на підтримку людей з таким діагнозом. Якщо у 2019 році з цією метою було витрачено 1,3 трильйона доларів, то, згідно з прогнозом авторів доповіді, до 2030 року цей показник складе 1,7 трильйона, а до 2050 - 2,8 трильйона доларів.

Деменція - синдром, при якому деградують пам'ять, мислення і поведінка, а людина втрачає здатність здійснювати повсякденні дії. Хвороба вражає в першу чергу літніх, але не є обов'язковим наслідком старіння.