СП2: німецький депутат закликав не допустити шантажу України Росією

Євросоюзу слід застосовувати щодо Росії більш адресні санкції. Про це голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер заявив в інтерв'ю медіакомпанії DW, повідомляє Кореспондент.

Він вказав, що прийшов до такого погляду після бесід з представниками ліберальної російської опозиції, в тому числі Олексієм Навальним.

Голова ВДП назвав Європу "будинком", в якому панують "хороші взаємини". Росії слід "дотримуватися правил внутрішнього розпорядку" цього "будинку", вказав він.

Лінднер не обійшов стороною будівництво газопроводу Північний потік-2. Глава німецьких лібералів особливо наголосив на необхідності враховувати інтереси України. Слід виключити загрозу "шантажу України Росією в питанні поставок газу", підкреслив він.