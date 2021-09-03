Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 3 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 2 вересня, виріс на 2 коп до 27.02 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 32.01 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп до 37.26 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 6 коп до 29.49 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп до 7.10 за 1 польський злотий.