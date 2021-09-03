Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс валют НБУ на 3 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 3 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 2 вересня, виріс на 2 коп до 27.02 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 32.01 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.71 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп до 37.26 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 6 коп до 29.49 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп до 7.10 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.024 700 +0.022
EUR євро 32.006 700 +0.074
RUB рубль 0.371 120 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 37.260 300 +0.075
CHF Швейцарський франк 29.491 700 +0.058
PLN польський злотий 7.100 200 +0.013
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