Курс валют НБУ на 3 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 3 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 2 вересня, виріс на 2 коп до 27.02 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 32.01 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.71 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 8 коп до 37.26 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 6 коп до 29.49 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп до 7.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.024 700
|EUR
|євро
|32.006 700
|RUB
|рубль
|0.371 120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.260 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.491 700
|PLN
|польський злотий
|7.100 200