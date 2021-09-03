Прокурор у справі Медведчука занудьгував і намалював будиночок-в'язницю

Під час розгляду клопотання про продовження домашнього арешту депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку один з прокурорів занудьгував, повідомляє Новое время.

Він намалював на листочку будівлю, яка, швидше за все, схожа на в'язницю. Суддя Печерського районного суду Києва вивчав документи. В цей час прокурор вирішив помалювати на листочку.

Журналісти вважають, що його малюнок схожий на в'язницю. Мабуть, сторона звинувачення хоче, щоб Медведчук опинився за ґратами.

Також уточнюється, що під цим малюнком він написав клопотання.