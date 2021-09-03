З'явилося відео евакуації людей з Афганістану українським спецназом

Українські спецназівці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, щоб забрати людей з евакуаційного списку. Більше на таке не наважилися представники жодної країни. Унікальні кадри операції по евакуації опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські спецназівці евакуювали з Афганістану понад 700 осіб - громадян України та інших держав, в тому числі представників ООН, правозахисників, журналістів і тих, хто співпрацював з коаліційним контингентом.