Обов'язкова спецмаркіровка на побутову техніку і електроніку: подробиці

Українцям з нового року будуть продавати побутову техніку по-новому. Згідно з постановою Кабміну, виробники повинні будуть додавати до кожної моделі холодильника, пральної або посудомийної машини, телевізора, сушарки або світильника, випущеної в обіг з 1 січня 2022 року, надруковану енергетичну етикетку з мікроафішей, повідомляє UBR.

Йдеться про вимоги до т.зв. екодизайну - напрямку, який приділяє ключову увагу охороні навколишнього середовища на протязі всього життєвого циклу пристрою. В уряді рішення пояснили необхідністю узгодження українських норм з європейським законодавством.

Якщо простіше, то енергоефективність вимірюється класами від А до G. Клас А позначає вищу енергоефективність, а G - нижчу. Це і демонструє етикетка енергоефективності, даючи користувачеві і іншу корисну інформацію, яка допомагає зробити вибір між моделями побутової техніки на користь більш економної.

(Зразок етикетки)

Зміни в правила маркування внесли, щоб допомогти споживачам знизити рахунки за електрику і зменшити вуглецевий слід (викиди парникових газів). У той же час нові правила екодизайну стосуються поновлення мінімальних вимог по енергоефективності та посилення прав споживачів на ремонт техніки.

Документ також встановлює вимоги до опису товарів, які продають через інтернет. Так, електронна енергетична етикетка повинна тепер відображатися разом з ціною пристрою. Опис повинен також містити маркування класу енергоефективності.

Інформація про клас енергоефективності повинна бути доступна і в тексті, якщо зображення приладу недоступно. В уряді запевняють, що іноземні та вітчизняні виробники побутової техніки тільки виграють.

Чиновники впевнені, що українським виробникам це полегшить ведення бізнесу. Завдяки документу наші підприємці отримають рівні з іноземцями конкурентні можливості. Правда, яким чином саме - не роз'яснили.

Спочатку поміняйте холодильник

Глава комітету з питань житлово-комунального господарства громадської ради при КМДА Олег Попенко висловив беззаперечний скепсис щодо зменшення платіжок за електрику шляхом підвищення енергоефективності.

Перший його аргумент полягає в тому, що сучасна "економна" техніка коштує недешево. Як не маркується, задоволення це дороге. Друга теза експерта - досвід інших бідних країн, які вирішували проблему по-своєму.

"У бідних країнах Південної Америки, коли проводили енергореформи, з'ясувалося, що у мешканців стояла вкрай неефективна з точки зору енергетики техніка. В першу чергу, мова йде про холодильники", - розповідає Попенко.

У цих країнах була розроблена і запущена ціла державна програма. Були сформовані гранти з держбюджету, щоб бідні громадяни мали можливість прийти і поміняти собі техніку.

"Частину вартісті нової побутової техніки покрили з держбюджету. Фактично люди купили нову техніку на 25% дешевше, ніж би вони її придбали в магазинах. І тільки після цієї програми в країні підняли тарифи на е/е", - говорить він.

Чи позначиться нове маркування на цінах

Гендиректор Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) Юрій Пероганич звернув увагу, що Кабмін вже далеко не раз приймав подібні документи.

Пов'язано це з тим, що в законодавство (директиви) Євросоюзу постійно вносять якісь дрібні правки, тому і наш уряд змушений за ними встигати. Наприклад, ще в жовтні 2018-го уряд схвалив подібний документ.

У лютому 2019-го з Кабміну також вийшов черговий документ з екодизайну. А через кілька місяців - прийняття заборони на продаж побутової техніки з низькою енергоефективністю (нові технічні регламенти та вимоги).

"Ми вітаємо всі зміни, пов'язані з підвищенням інформованості споживачів і наближення наших норм до ЄС. Зокрема, шляхом підвищеної ідентифікації продавців, які торгують в інтернеті", - зазначив Пероганич.

По частині ідентифікації продавців в мережі, то цього сьогодні в Україні так поки що толком і немає, додав експерт. Він стверджує, що в цілому документ був очікуваним і кардинально нового в ньому немає. Хіба що - аспекти, пов'язані з онлайн-торгівлею. А цінової політики постанова не торкнеться.