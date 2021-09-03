ВАКС засудив суддю до шести років в'язниці за хабар

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 2 вересня, засудив ексглаву Козівського райсуду Тернопільської області до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у дві тисячі доларів, повідомляє Кореспондент.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим в отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову в задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням" , - зазначено в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Згідно з вироком, суддя отримав шість років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років з конфіскацією майна.

Адвокат, в свою чергу, засуджена до п'яти років позбавлення волі з забороною займатися адвокатською діяльністю строком на два роки з конфіскацією половини належного їй майна.