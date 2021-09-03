КрАЗ повернувся на український ринок

У серпні зафіксовано знакова подія: український виробник КрАЗ повернувся на рідний ринок і реалізував перші вантажівки після довгої перерви. І хоча обсяг продажів КрАЗів був зовсім не великий - всього 3 вантажівки, це вже позитивний сигнал від заводу, що проходить процедуру банкрутства, повідомляє Autoconsulting.

У серпні 2021 року АвтоКрАЗ реалізував клієнтам виключно самоскиди, притому трьох різних моделей. Були поставлені КрАЗ-65032, КрАЗ-65055 і КрАЗ-5401.

Самоскиди - це завжди був головний «коник» КрАЗу, тому той факт, що підприємство почало своє відродження після банкрутства саме з них - правильний хід.

Наприклад, КрАЗ-65032 - це повнопривідна версія з колісною формулою 6х6 і вантажопідйомністю 18 т (в окремих виконаннях до 20т) має дуже мало аналогів на українському ринку.

КрАЗ-65055 - це бестселер підприємства з Кременчука з колісною формулою 6х4. Такий самоскид призначений для перевезення щебеню, піску, гірських порід і був затребуваний саме при дорожньому будівництві.

КрАЗ-5401 - це вже беськапотная серія важких вантажівок, яку підприємство розвивало в останні роки.

Нагадаємо, що раніше «АвтоКрАЗ» відвантажив партію шасі для установки спецнадстроек в Європу, а навесні стало відомо про укладення великого контракту з американською компанією на поставку протягом 3-х років майже 1000 одиниць КрАЗів.

Що зараз відбувається на КрАЗі і які перспективи у підприємства? - розповів генеральний директор підприємства Роман Черняк.