Вітренко назвав найкращу гарантію транзиту газу через Україну

Найкращою та найнадійнішою гарантією транзиту газу через територію України є контракти з європейськими газовими компаніями, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Найкраща гарантія — це контракти з європейськими компаніями" , — підкреслив Вітренко.

За його словами, переговори в цьому напрямку "вже скоро відбудуться" .

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів" , — зазначив керівник НАК.

Водночас Вітренко наголосив, що Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу ще на 10 років, але не вважає цю домовленість гарною гарантією.