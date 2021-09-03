Вітренко назвав найкращу гарантію транзиту газу через Україну
Найкращою та найнадійнішою гарантією транзиту газу через територію України є контракти з європейськими газовими компаніями, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Найкраща гарантія — це контракти з європейськими компаніями", — підкреслив Вітренко.
За його словами, переговори в цьому напрямку
"вже скоро відбудуться".
"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", — зазначив керівник НАК.
Водночас Вітренко наголосив, що Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу ще на 10 років, але не вважає цю домовленість гарною гарантією.