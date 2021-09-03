Надя Дорофєєва зачарувала ефектним образом

Українська популярна співачка DOROFEEVA завітала на презентацію парфумів Miss Dior у Києві. На світську подію знаменитість одягнула сукню від української дизайнерки Наді Дзяк, повідомляє 24 Канал.

Оригінальне вбрання з воланами приміряли чимало українських зірок, серед яких – Катя Осадча, Алла Костромічова, Настя Каменських та багато інших.

Перед камерами виконавиця красувалася у салатовій короткій сукні на довгий рукав. Особлива родзинка дизайнери, за яким впізнається ДНК бренду – габаритні волани на сукні. Плаття Дорофєєвої було оздоблене плісированою вставкою на одному рукаві і традиційним довгим воланом на платті.

Сукню знаменитість доповнила голубими замшевими туфлями-човниками на підборах. Волосся Дорофєєва зібрала у незграбний пучок, одягнула мінімалістичні золотисті прикраси та зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд чорним олівцем для очей, а губи намалювала коричневою помадою.

Фото з інстаграму