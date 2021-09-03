Які новинки покажуть на автосалоні в Мюнхені

Наступного тижня розпочнеться перший живий (а не онлайн) автосалон після карантину, та ще й перший в Мюнхені. Сайт з'ясував, чим збираються залучати і дивувати відвідувачів на IAA Mobility Munich Motor Show, повідомляє Autoconsulting.

На цьому найбільшому живому подію року буде більше 1000 експонентів і доповідачів. А також - відбудеться понад 100 світових прем'єр. Але це не тільки автомобілі, а й мотоцикли, велосипеди, системи автономного водіння, швидкі електричні зарядки, інноваційні двигуни і т.д.

IAA Mobility Munich Motor Show стартує на наступному тижні - з 7 вересня. Тому, відомі ще далеко не все дебютанти. AUTO-Consulting вибрав найцікавіші. Розповімо про них в алфавітному порядку.

Audi Q4 Sportback e-tron - це результат поєднання спортивного дизайну позашляховика-купе з лаконічними елементами e-tron. Його повністю електричний привід забезпечує стабільне задоволення за кермом, високий рівень комфорту і широкий спектр інноваційних функцій. Комбіноване споживання електроенергії в кВт • год / 100 км: 17,9-15,6 (NEFZ); 20,9-16,6 (WLTP). Серед основних особливостей - загальний обсяг багажних відсіків у 1.460 літрів, розгін до 100 км / год за 6,2 с, запас ходу від однієї зарядки - 534 км.

Ще одна новинка з Інгольштадта - Audi RS 3 Sportback. Цей хетчбек має відмінну динаміку, яку супроводжує емоційний звук і дисплеї в кабіні, як в автоспорті. У Audi RS 3 Sportback компанія вперше використовує роздільник крутного моменту RS, який повністю розподіляє крутний момент між задніми колесами. Хетчбек досить економічний. Витрата палива в змішаному циклі - 8,8-8,3 л / 100 км. І це при потужності в 294 кВт, крутний моменті 500 Нм і розгоні до 100 км / год за 3,8 с.

Баварці представлять BMW i4 - перший повністю електричний автомобіль Gran Coupe, який відрізняється видатної динамікою і високим рівнем комфорту. П'ятидверна модель оснащена технологією BMW eDrive п'ятого покоління для досягнення спортивних показників. Потужність - до 400 кВт / 544 к.с. (BMW i4 M50), запас ходу - до 590 кілометрів, розгін до 100 км / год - 3,9 секунди (i4 eM50).

Ще одна новинка - THE iX, яка, за інформацією AUTO-Consulting, в Україні з'явиться в кінці осені. Завдяки ефективній технології BMW eDrive і повністю електричному повному приводу BMW iX xDrive 50 має запас ходу в 630 км (BMW iX xDrive40: 425 км) і ідеально підходить як для їзди по місту, так і для далеких поїздок. Миттєво доступний крутний момент і плавне прискорення при старті з місця дозволяють BMW iX точно і спонтанно реагувати на кожен рух педалі акселератора і забезпечувати плавне водіння. Потужність - 385 кВт / 523 к.с., розгін до 100 км / год - 4,6 секунди.

Молодий бренд CUPRA представить Leon e-HYBRID. Ця частково електрична модель увібрала все краще від електрокарів і авто з ДВС. Вона втілює спортивний стиль, прогресивний сміливий дизайн і сучасні інноваційні технології.

Ford представить електричний кросовер Mustang Mach-E GT. Він вражає спеціальної налаштуванням підвіски і приводу, 19-дюймовими гальмами Brembo і характеристиками суперкара. Спортивний GT додатково пропонує тонкі настройки в «енергійному» режимі. Ці настройки призначені виключно для використання на гоночних трасах, а не на дорогах загального користування. Потужність в 358 кВт (487 к.с.) і 860 Нм крутного моменту здатні катапультувати Mach-E GT з 0 до 100 км / год за 3,7 секунди. Серед особливостей також спортивні сидіння Ford Performance, 20-дюймові легкосплавні диски, ексклюзивні кольори кузова Cyber Orange або Atoll Blue Metallic і особливі елементи дизайну, які візуально виділяють Ford Mustang Mach-E GT серед інших версій Ford Mustang Mach-E.

Південнокорейська новинка Hyundai NEXO це - друге покоління електромобілів на паливних елементах від Hyundai. При дальності ходу в 756 кілометрів (NEDC) єдиним джерелом викидів NEXO є водяна пара. Електроенергія для водіння виробляється на борту в батареї паливних елементів, що усуває необхідність в тривалих перервах на зарядку. Заповнення трьох водневих баків NEXO займає менше п'яти хвилин, що робить його схожим на процес заправки автомобілів з традиційними двигунами. Крім того, як електромобіль на паливних елементах, NEXO не викидає тверді частинки і навіть фільтрує і очищає повітря під час руху.

Британська марка MINI покаже свій концептуальний вен Vision URBANAUT. Це - смілива нова інтерпретація того, як може виглядати майбутня мобільність, натхненна міським життям і створена з урахуванням універсальності і стійкості. Завдяки новаторському використанню простору і компактності, MINI Vision Urbanaut був розроблений, щоб відкрити нові перспективи в автомобільному дизайні. І це - самий індивідуальний, універсальний і адаптується MINI з коли-небудь існували.

Porsche AG представить новий Taycan Cross Turismo. А також оновлену Panamera.

У Renault постараються здивувати новим 100% електричним Renault Megane E-TECH. А також - представлять R5 Prototype як триб'юту оригінальному Renault 5.

Volkswagen заявив, що представить VW ID.5 GTX. Новий електромобіль є першим автомобілем, що використовують платформу MEB концерну для позашляховика-купе. Він буде представлений на виставці в якості майже серійної концепції перед надходженням у продаж в наступному році. Електричний позашляховик буде мати повний привід з двигуном на задній осі потужністю 150 кВт, і 75 кВт - на передній осі. Запас ходу складає 497 кілометрів. Компанія також обіцяє, що ID.5 GTX буде повністю підключений до мережі, зможе отримувати оновлення по повітрю і оснащений технологією Car2X.

Ще одна новинка - VW ID.3. З ID.3 Pro S Volkswagen вступає в нову еру екологічно чистої електромобільності. У нього батарея ємністю 77 кВтг. В рамках гарантії і у відповідності з викладеними в ній положеннями та умовами, Volkswagen AG гарантує покупцеві нового автомобіля BEV з електричним приводом, що корисна ємність батареї не впаде нижче 70% протягом восьми років (або до 160 000 км пробігу, в залежності від того , що настане раніше). Потужність - 150 кВт / 204 к.с., Розгін до 100 км / год - 7,9 секунди.

Ще одна "фольксвагенівська" новинка - VW ID.4 Pro Performance. Він міцний, як позашляховик, і стійкий, як ID. Його системна потужність 150 кВт / 204 к.с., акумулятор має корисну енергоємність 77 кВт-год, а максимальна дальність дії - 518 км. Розгін до 100 км / год - 8,5 секунди.

VW Golf GTE має потужність 180 кВт (245 к.с.) завдяки ефективній гібридної технології Plug-in. Вона складається з майже безшумного електродвигуна і інноваційного бензинового двигуна TSI 1,4 л з безпосереднім уприскуванням потужністю 110 кВт (150 к.с.). Разом ці мотори розганяють Golf GTE від 0 до 100 км / год всього за 6,7 секунди і до максимальної швидкості 225 км / год.

Китайський XPENG погрожує подати свій літаючий автомобіль 5-го покоління X2. Це - останнє покоління літаючих машин, розроблене HT Aero. У новій версії пропонуються: радарний визначення дальності, сенсорне запобігання перешкод, парашут і т. Д. Довжина Х2 - 4,97 метра, ширина - 4,78 метра, висота - 1,36 метра. Крила можна скласти, в результаті чого довжина корпусу складе 4,79 метра, а ширина - 1,95 метра. Діаметр гвинта - близько 1,83 метра. Повністю виготовлений з вуглецевого волокна літаючий автомобіль важить 560 кг, а максимальна злітна вага становить 760 кг. Очікується, що він зможе подорожувати зі швидкістю 130 кілометрів на годину і мати запас ходу 35 хвилин на висоті 1000 метрів.

Ще одна китайська новинка - інтелектуальний електромобіль XPENG P7 Wing Edition. Нова флагманська версія P7 покликана максимально підкреслити спортивний і динамічний стиль. Вона має пару спеціально розроблених передніх дверей, як в "Ламбо" і клієнти можуть персоналізувати кут їх відкривання. P7 Wing Edition оснащений XPILOT 3.0, зліва і справа встановлені два радара об'їзду перешкод, які автоматично визначають перешкоди і контролюють рух двері в процесі відкривання. Розгін до 100 км / год - 4 сек.

Китайський міський позашляховик XPENG G3i - це оновлена версія G3. G3i має дизайн X-Robot Face і нові кольори кузова. Він посів перше місце в тестах автоматичного паркування i-VISTA в 2020 році і виграв премію Interstellar Design Language iF Design Award. А також - отримав подвійний сертифікат безпеки від Китайського автомобільного дослідного інституту і Китайського дослідницького інституту страхування.

Ближче до відкриття буде інформація і про інших прем'єрах Мюнхена. Слідкуйте за публікаціями.