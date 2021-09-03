Експерти розповіли, скільки може зберігатися імунітет від COVID-вакцин

Багато експертів сходяться на думці, що термін придатності імунної відповіді після вакцинації близько року. Але потім у боротьбу може вплутатися та сама клітинна пам'ять, повідомляє РБК-Україна.

"Є дані, що стійкість проти вірусу може тривати і кілька років за рахунок клітинного імунітету. Так було з першим SARS-CoV, у деяких перехворілих по сьогодні зберігається резистентність проти цього вірусу. Не виключено, що з SARS-CoV-2 можуть бути різні варіанти тривалості захисту" , – припустив професор Володимир Широбоков.

Відтоді як почалися спостереження за щепленими, вакцини зберігають свою дію, говорить імунолог Борис Донський. Але за цей період з'явилося безліч "мутантів", тому і вакцинам стало складніше пригнічувати вірус.

"Не тому що зіпсувалася імунна пам'ять, вона зберігається роками. А тому, що сам вірус почав змінювати підходи. Якби ми зараз проводили дослідження для уханьского варіанту, ми б побачили, що через півроку після щеплення люди як і раніше не хворіють цим штамом. А на "Дельта" вже хворіють, тому що вірус шукає лазівки. Інструмент, який розробляли для базового варіанту, вже не настільки ефективний проти зміненого вірусу" , - додав імунолог.

Хороша новина в тому, що підвищити дію вакцин можна. Для цього потрібно модернізувати їх формули під нові мутації вірусу. Але на це піде час і немає гарантії, що за цей період вірус не мутує ще більше. Альтернатива-розробка більш універсальних, полівалентних вакцин, говорить Донський.

"Кількість варіантів підбору вірусу в цьому Spike-білку в принципі обмежена. Якщо вірус його змінить занадто сильно, то він просто не зможе зв'язатися з нашим рецептором. Тобто кількість можливих комбінацій, до яких він може прийти в майбутньому, обмежена. А тому їх можна спрогнозувати. Чому тоді не зробити до них полівалентну вакцину?" - припустив експерт.

Автор: Уляна Безпалько